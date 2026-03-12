Niemand will diesen Hund: Was er tut, um allen zu gefallen, geht vielen ans Herz
West Palm Beach (Florida/USA) - Sie hat gleich mehrere Probleme: Hündin Roxy sitzt bereits seit etlichen Wochen in der "Peggy Adams Animal Rescue League" in West Palm Beach, Florida (USA), fest. Das Interesse der Besucher an ihr geht gegen null. Das liegt nicht nur daran, dass in dem Mischling zumindest ein wenig Kampfhund steckt. Ein weiterer Grund ist, dass Roxy mit ihren sieben Jahren zum alten Eisen gehört - und somit schwer vermittelbar ist. Was die Fellnase inzwischen tut, um doch noch jemanden von sich zu überzeugen, geht zumindest auf Instagram vielen ans Herz.
In dem Ende Februar veröffentlichten Clip begrüßt Roxy ihre Besucherin (die Kamerafrau) mit einem ihrer Kuscheltiere im Maul und bietet es ihr quasi an.
"Sie versteht nicht, warum die Leute an ihr vorbeigehen, anstatt anzuhalten und mit ihr zu spielen", heißt es im Kommentar neben dem Video, versehen mit einem Emoji, das ein gebrochenes Herz zeigt.
Der rührende Clip hat seitdem zwar mehr als 24.000 Klicks erreicht. Doch der Knoten will trotzdem nicht platzen. Da hilft auch eine prallvolle Kommentarspalte, in der viele User ihr Mitleid bekunden, herzlich wenig.
Diese Woche hakte The Dodo bei dem Tierheim nach, das leider nur weitere schlechte Nachrichten zu berichten hatte.
Instagram-Video zeigt traurige Geste von Hündin Roxy
Mara Gleason, Mitarbeiterin für Marketing und Kommunikation bei Peggy Adams, erklärte im Gespräch mit dem Tiermagazin, dass Roxy weiterhin bei ihnen lebt.
"Ich habe noch nicht viele Leute getroffen, die sie kennenlernen wollten", gab die Frau zu. Einige würden durch Roxys Spiel mit den Kuscheltieren sogar eher abgeschreckt.
"Sie versucht, mit ihren Spielsachen Aufmerksamkeit zu erregen. Sobald sie aber mit jemandem allein ist, will sie nur noch diese Person. Dann lässt sie die Spielsachen liegen", erklärte Gleason.
Jetzt hofft man im Tierheim natürlich, dass die zusätzliche Berichterstattung von The Dodo dabei hilft, Roxy zu vermitteln.
"Ich denke, sie würde sich mit jedem Menschen sehr gut verstehen. Sie wird eine tolle Begleiterin sein", warb Gleason abschließend für die Hündin.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Peggy Adams Animal Rescue League