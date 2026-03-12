Hund fällt Klippe hinunter und wird fast von Wasserfall mitgerissen

New York (USA) - Das war wohl eine Rettungsaktion in letzter Minute: In der Nähe des US-amerikanischen Naturschutzgebietes Michael Ciaiola (New York) geriet der 14 Monate alte Rüde Rudy in Gefahr, nachdem er eine Klippe hinuntergestürzt und beinahe einem Wasserfall zum Opfer gefallen war.

Nur wenige Zentimeter standen zwischen dem 14-jährigen Rüden Rudy und dem aktiven Wasserfall. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Patterson Fire Dept. No.1, Inc

Gegen 9.15 Uhr (Ortszeit) erhielt die zuständige New Yorker Feuerwehr "Patterson" einen alarmierenden Anruf - der junge Polizeihund Rudy war in Not geraten. Über mehrere Meter sei die Fellnase einen Abhang hinuntergefallen und steckte nun wenige Zentimeter von einem Wasserfall entfernt in der Klemme, berichtete das Department auf Facebook.

Schnurstracks machten sich die Rettungskräfte auf den Weg in das Naturschutzgebiet - leichter gesagt als getan. "Als man sah, wie viel Schnee und Eis noch auf den Waldwegen lag und dass der Einsatzort eine Meile durch den Wald entfernt war, wurden zusätzliche Ressourcen angefordert", erklärte das Team.

Nachdem die Helfer am Tatort angekommen waren, erblickte sie den hilflosen Hund. "Der vierzehn Monate alte Rudy war etwa 4,5 Meter tief eine Klippe neben dem Quaker Brook hinuntergestürzt. Es war ein Wunder, dass er unverletzt blieb und nicht im Wasser landete", schrieben die New Yorker Einsatzkräfte.

Eine ganz besondere Gefahr ging von dem Wasserfall aus, welcher "seinen jährlichen Höchststand erreicht hatte". Die Rettungskräfte trafen einige Sicherheitsvorkehrungen - danach ging es los.