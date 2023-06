Niemand will diesen Hundewelpen haben: Der Grund ist herzzerreißend

Hartmannsdorf - Es bricht einem das Herz: Ein kleiner Hundewelpe wurde in der Nähe der Autobahnabfahrt in Sachsen einfach ausgesetzt und angeleint - beinahe starb der Vierbeiner in der brütenden Hitze. TAG24 kennt die unfassbar traurige Geschichte, die hinter der herzlosen Aktion steckt.

Schnell wurde klar, warum der im März geborene Old Englisch Bulldog Welpe ausgesetzt wurde. "Er kann ganz schlecht laufen, knickt hinten immer weg. Scheinbar wollte oder konnte man sich die Untersuchungen und Behandlungen nicht leisten und hat deshalb den Hund ausgesetzt", vermutet das Tierheim in Chemnitz-Röhrsdorf.

Vergangene Woche wurde der kleine Butch in Hartmannsdorf ( Landkreis Mittelsachsen ) in der Nähe einer Autobahnabfahrt gefunden. Er war stark überhitzt, musste sofort zur Tierärztin.

Am Dienstag war Butch zur Befundabklärung in der Tiertagesklinik in Röhrsdorf, wie das Tierheim am heutigen Mittwoch mitteilte. Es wurden einige Untersuchungen durchgeführt und vorerst wird kein CT gemacht.

"Im schlimmsten Fall nicht ins CT, sondern dann ins MRT, diese Untersuchungen können allerdings nur in der Tierklinik in Leipzig durchgeführt werden. Wir bedanken und nochmals herzlich beim Klinikteam für diesen zeitnahen Termin", so das Tierheim weiter.

Ganz wichtig: Butch sucht derzeit kein neues Zuhause. Zuallererst ist wichtig, dass der Erkrankung auf den Grund gegangen wird und der Welpe wieder gesund wird.

Das Team der Tierfreunde bittet deshalb, von weiteren Anfragen oder gar Besuchen abzusehen!

Es werden Spenden für den schwer kranken Butch gesammelt. "Wir freuen uns über jeden gespendeten Cent", heißt es.

Wer spenden will, kann dies unter dem Verwendungszweck "Notfall Boxerwelpe Butch" tun. Entweder per Überweisung (IBAN: DE84 8705 2000 3539 0038 18) oder via PayPal an info@tierfreunde-helfen.de.