24.04.2024 16:12 Ohne Herz: Dackelwelpe bei null Grad einfach auf der Straße ausgesetzt

Ein Dackelwelpe wurde am vergangenen Wochenende in Gera einfach an einen Fahrradständer gebunden.

Von Christian Rüdiger

Gera - Diese Geschichte löst Gefühle aus: Am Wochenende wurde in Gera ein Dackelwelpe einfach ausgesetzt. Der Dackel wurde einfach so auf die Straße gesetzt. Erst Stunden später konnte er gerettet werden. © Landespolizeiinspektion Gera Der kleine Vierbeiner sei in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr sozusagen seinem Schicksal überlassen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Hund in diesem Zeitraum an einem Fahrradständer vor einem Seniorenheim in der Bruno-Brause-Straße angebunden. Bei Temperaturen um null Grad musste der Welpe mehrere Stunden dort ausharren, ehe er von Mitarbeitern des Rettungsdiensts gefunden wurde. Anschließend wurde der Dackel der Tierrettung übergeben. Hunde Junge hält seinen Hund plötzlich für ein neues Tier: Was hat seine Mutter getan? Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen, da dieser moralisch höchst verwerfliche Fall eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz darstellt. Zum Halter bzw. der Halterin des Tieres liegen noch keine Informationen vor. Auch dies versucht die Polizei nun herauszufinden.

Titelfoto: Landespolizeiinspektion Gera