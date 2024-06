Paar findet Hund auf Balkon von Airbnb-Wohnung: Was die zwei dann tun, rührt so viele

Delbarton (West Virginia) - Als sie am Morgen auf den Balkon ihrer Airbnb-Wohnung in Delbarton, West Virginia, traten, wartete dort bereits ein unerwarteter Gast. Mariah Piacente und ihr Verlobter entdeckten einen Rüden, den sie bereits am Vorabend kennengelernt hatten. Offenbar wollte sich der Hund nicht von dem Paar trennen. In einem TikTok-Video erzählte Piacente vor einigen Wochen, was sie und ihr Partner kurz nach der Entdeckung beschlossen hatten. Der Clip ging so vielen Usern unter die Haut.