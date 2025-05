Passanten entdecken Pitbull ausgesetzt im Park: Findet Bishop wieder zurück zu seinem Besitzer?

New York City (USA) - Zwei Hundebesitzer waren im New Yorker Stadtteil West Village mit ihrem Vierbeiner auf einer Gassirunde unterwegs, als sie im Park plötzlich einen ausgesetzten Pitbull fanden.

Will Zurier fand Pitbull Bishop bei strömendem Regen ausgesetzt im Park. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/ marge_rose

Bei schlechtestem Wetter waren Will Zurier und Margaret Molloy in New York unterwegs, als sie Pitbull Bishop an eine Bank gebunden entdeckten.

Wie sie gegenüber People berichten, warteten sie fast über eine Stunde bei strömendem Regen auf eine Rückkehr von Bishops Besitzer - ohne Erfolg.

Als niemand auftauchte, entschieden sich die beiden zu handeln. Allen voran, um den Vierbeiner in Sicherheit zu bringen. Zurier und Molloy sind selbst stolze Hundebesitzer, daher stand es für sie gar nicht zur Debatte, den Hund zurückzulassen.

Sie entschieden, alles dafür zu tun, um dessen Besitzer ausfindig zu machen. Nachdem sie Bishop für einen umfassenden Check-up zu einem Tierarzt gebracht hatten, suchten sie in der Gegend, in welcher sie ihn gefunden hatten, jede Straße nach dem Halter ab.

Als auch dies erfolglos blieb, meldeten sie sich schließlich bei der Polizei, doch auch hier wartete ein Rückschlag auf sie.