Pflegestelle gesucht: Wer bietet Senior Max (14) ein Zuhause?

Max wünscht sich nichts lieber als ein ruhiges Zuhause mit Herzensmenschen, die ihn in den Schlaf kraulen. Könnt ihr dem Hunde-Opi helfen? © Montage: Screenshots/facebook.com/tierheim.delitzsch

Der Hunde-Opi hatte es nicht leicht im Leben. Mit 14 Jahren verlor er sein Zuhause und seine Welt wurde vollkommen auf den Kopf gestellt. Nach dem Verlust kam er ins Tierheim Delitzsch. Eine Situation, die ihn nun völlig überfordert.

"Max ist ein unglaublich freundlicher und liebenswerter Hundesenior, der nur eines möchte, dazugehören", schreiben die Mitarbeiter der Einrichtung bei Facebook über den Rüden.

Menschen liebe Max ungemein, möchte gestreichelt und beachtet werden. Das Schönste für ihn sei es, einen Menschen an seiner Seite zu wissen. "Danach beginnt für ihn das Unerträglichste, es geht zurück in den Zwinger. Die Enttäuschung steht ihm förmlich ins Gesicht geschrieben und das bricht uns das Herz."

Aus diesem Grund suchen die Tierhelfer nun händeringend nach einer Pflegestelle für Max. Ein Zuhause, in dem er wieder ankommen kann und in dem seine Herzensmenschen ihn am Ende des Tages in den Schlag kraulen, damit er alle Sorgen vergessen kann.

Wichtig dabei: Das Zuhause sollte ebenerdig liegen und die gemeinsame Freizeit ihm gewidmet sein.