07.08.2024 17:17 865 Polizei greift diesen süßen Hund vor LIDL auf: Wo sind seine Besitzer?

Ein tierischer Ausreißer ist am Mittwoch in Berlin-Reinickendorf in die Fänge der Polizei geraten. Ob die Begegnung für den Hund positiv endet?

Von Mia Goldstein

Berlin - Ein tierischer Ausreißer ist am Mittwoch in Berlin-Reinickendorf in die Fänge der Polizei geraten. Ob die Begegnung vor einem Supermarkt eine positive Wendung für den süßen Hund nehmen wird? Dieser süße Hund wurde von der Polizei auf einem Lidl-Parkplatz in Berlin-Reinickendorf gefunden. © Polizei Berlin (Bildmontage) "Was passiert, wenn man sich allein auf dem LIDL-Parkplatz in der Holzhauser Straße in Reinickendorf herumtreibt?", fragen die Beamten auf der Plattform X. Dazu veröffentlichte die Polizei des Abschnitts 11 zwei niedliche Fotos des Streuners, die die Antworten preisgeben. Eines zeigt die Fellnase beinahe lächelnd im Polizeiauto, das das Fundtier auf die Wache im Ortsteil Tegel brachte. Hunde Hund im Auto eingeschlossen: Frau will helfen und handelt sich selbst Ärger ein Dort wurde ein weiterer Schnappschuss gemacht, der den kleinen Kerl liegend und sichtlich zufrieden auf einem Bürostuhl zeigt. Kein Wunder, denn das liebe Tier wird den Beamten zufolge ausgiebig von ihnen gekuschelt, bis es seine Besitzer abholen. Der putzige Post wurde bereits über 11.500-mal angesehen. Bleibt zu hoffen, dass ihn auch die Lieblingsmenschen des süßen Ausreißers wahrnehmen und sich bald bei der Polizei blicken lassen.

Titelfoto: Polizei Berlin