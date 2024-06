Polizei rettet süße Welpen aus Rucksack: "Hätten in fünf Minuten tot sein können"

Queens (New York) - Polizisten des New York City Police Department (NYPD) wurden am vergangenen Samstag zu Rettern in höchster Not. Der Tag hätte für fünf Pitbull-Welpen sonst dramatisch enden können.

Nach ihrer Rettung durften sich die Welpen Streicheleinheiten von den Polizisten abholen. Einer der kleinen Pitbulls ist nicht im Bild. © Screenshot/X/@NYPDnews

Demnach soll die 44 Jahre alte Shirley Medina für den illegalen Verkauf der Welpen und die Tierquälerei verantwortlich sein. Wie die New York Post berichtete, sei Medina noch an Ort und Stelle verhaftet worden.

Die New Yorker Polizisten ließen die hilflosen Vierbeiner derweil nicht mehr aus den Augen. Jeder von ihnen - inklusive des bereits verkauften Welpen - durfte zur Stärkung einen Schluck Wasser aus den Händen der Beamten schlabbern.

Danach seien die sechs kleinen Pitbulls Mitarbeitern der Tierschutzorganisation "American Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (ASPCA) übergeben worden. "Dank des Einsatzes des New York City Police Departments konnte den Welpen schnell geholfen werden", so ein Sprecher des ASPCA.

Nach einer ausführlichen Untersuchung durften sich die Vierbeiner dann erst einmal ausruhen - und die NYPD-Beamten sich am Abend für ihren Einsatz feiern.