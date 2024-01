Polizei will entlaufenen Windhund einfangen, doch der Vierbeiner hat andere Pläne

Bertsdorf-Hörnitz (Landkreis Görlitz) - Der Fall um einen entlaufenden Hund aus Sachsen hielt die Polizei am Wochenende auf Trab.

Dieser Windhund beschäftigte die Polizei am Wochenende. © Polizei Görlitz

Der Windhund war am Samstagabend im Bereich Bertsdorf ausgebüxt. Gegen 22 Uhr wurde der Vierbeiner dann von einer Zeugin auf der S138 entdeckt. Diese alarmierte schließlich die Polizei.

Mit Leckerlis versuchten die Beamten daraufhin das Tier anzulocken, doch der Hund war laut der Görlitzer Polizei "sehr scheu" und ergriff immer wieder die Flucht.

Der Einsatz wurde abgebrochen, als die Polizisten den Vierbeiner schließlich aus den Augen verloren.

Am Sonntagmittag meldete sich dann der Besitzer des Windhundes bei der Polizei und bat die Beamten, ihm Bescheid zu geben, wenn seine Fellnase gesichtet werden würde. Wenige Stunden später sahen Zeugen das Tier schließlich an der Südstraße in Zittau.