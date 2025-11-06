 622

Polizisten jagen wilden "Löwen": Was sie dann finden, sorgt für Lacher

Ein vermeintlicher Löwe in Irland entpuppte sich nach einer Untersuchung der Polizei als etwas völlig anderes.

Von Calvin Schröder

County Clare (Irland) – Ein vermeintlicher wilder Löwe hat in einer Grafschaft in Irland erst für Aufregung und später für Lacher gesorgt.

Bei der Untersuchung der irischen Polizei stellte sich heraus, worum es sich bei dem gesehenen Tier eigentlich handelte.
Bei der Untersuchung der irischen Polizei stellte sich heraus, worum es sich bei dem gesehenen Tier eigentlich handelte.  © Montage: Screenshot/Instagram/gardainsta_clare

Ein Augenzeuge in einem Waldgebiet im County Clare meldete Ende Oktober ein "großes, löwenähnliches Tier", wie BBC berichtet.

Ein Video des "gefährlichen Raubtiers" machte schnell in den sozialen Medien die Runde und sorgte für Aufregung.

Doch die Gardaí (irische Polizei) konnte den Fall aufklären: Der vermeintliche "Löwe" war in Wahrheit ein Hund – genauer gesagt ein besonders freundlicher Neufundländer mit dem Namen Mouse.

Mutter drückt Golden Retriever vom Baby weg: Was er dann tut, lässt Herzen schmelzen
Hunde Mutter drückt Golden Retriever vom Baby weg: Was er dann tut, lässt Herzen schmelzen

In einem humorvollen Beitrag auf Instagram gaben die Beamten aus Killaloe letztendlich Entwarnung.

Neufundländer sollten eigentlich nicht geschoren werden

Siobhan McHaffie, Direktorin der Gesellschaft zur Verhinderung von Tierquälerei in Ulster, erklärte, was es damit auf sich hat.

"Ihr dichtes Doppelfell spielt eine wichtige Rolle bei der Temperaturregulierung und dem Schutz ihrer Haut. Dessen Entfernung kann zu Sonnenbrand, Überhitzung und anderen gesundheitlichen Komplikationen führen", warnte die Expertin.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/gardainsta_clare

Mehr zum Thema Hunde: