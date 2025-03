Rex lebte mit sieben Hunden in Kleinbus, jetzt sucht der Cocker Spaniel ein richtiges Zuhause

Aber zurück zu Rex: Dass er sich über alle Menschen so unglaublich freut, ist natürlich ein sehr schöner Zug von ihm. Allerdings sei er in seiner Freude eben sehr distanzlos und vergesse häufig, dass es eben nicht alle Zweibeiner mögen, wenn sie begeistert angesprungen werden.

Der Haken war eben nur, dass das ganz Rudel in einem Kleinbus gehalten wurde. Da das natürlich alles andere als artgerecht war, wurden die acht Hunde von den Behörden beschlagnahmt und in Tierheime gebracht, wo nun nach einem neuen, geeigneteren Zuhause gesucht wird.

Rex wurden mit sieben Artgenossen sichergestellt. Allerdings ging es ihm bei seinem vorherigen Halter gar nicht schlecht. Er und die anderen Cocker Spaniels kamen in einem sehr guten Zustand in das Tierheim, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrer Webseite berichten.

Häufig fehlt es dem Energiebündel Rex an Distanz. Damit sollten seine Menschen umgehen können. © Bild-Montage: Tierheim Wiesbaden, Tierheim Wiesbaden

Auch ansonsten gibt es für seine neuen Menschen noch einiges zu tun. Denn gelernt hat Rex in seinem bisherigen Leben so gut wie nichts; natürlich auch nicht, wie der Alltag in einem häuslichen Umfeld so funktioniert.

Da er allerdings seinen Zwinger sauber hält, geht man im Tierheim davon aus, dass der Rüde zumindest stubenrein ist.

Als Familienhund in einem Haushalt mit Kindern wäre Rex im Übrigen sehr gut geeignet. Allerdings sollte der Nachwuchs alt und vor allem standfest genug sein, um mit der stürmischen Art des Cocker Spaniels zurechtzukommen. Auch ein anderer Hund im Haushalt würde für Rex überhaupt kein Problem darstellen.

Wer Rex kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Wiesbadener Tierheim in Verbindung setzen.

Das geht per E-Mail oder telefonisch unter 061174516 werktags von 14 bis 17 Uhr.