Rührende Geschichte: Verängstigter Hund findet neues Zuhause

USA - In einem herzerwärmenden TikTok -Clip teilte eine Frau die Reise ihrer Hündin Daisy. Sie hat die Fellnase vor einiger Zeit adoptiert und zu Hause aufgenommen. Dabei waren die ersten Wochen nicht leicht für sie.

Die Hündin Daisy wurde von Tara adoptiert. © Screenshot/TikTok/bubblegumshrimps

Für die Eingewöhnung eines Hundes aus dem Tierschutz gibt es keine Faustregel. Manche Hunde fühlen sich schon nach wenigen Tagen pudelwohl, andere Vierbeiner brauchen mehrere Wochen.

So auch die schwarze Hündin Daisy. Sie hat vor ihrer Adoption von Tara in einem mit Flöhen befallenen Haus mit drei Pitbulls gelebt. Ihr neues Frauchen ist sich unsicher, was der Vierbeiner dort alles durchstehen musste.

Im Interview mit Newsweek erzählte sie: "Ich weiß nicht, was sie erlebt hat, aber sie hat Angst vor sehr vielen Dingen. Wenn ich mal Nein zu ihr sage, und ich sage das ganz ruhig und lieb, dann bepinkelt sie sich."

Auch wenn Daisy einen Unfall im Haus verursacht hat, habe sie sich sofort versteckt und gejault, erzählte Tara weiter. Doch mit der Zeit gewöhnte sich die Hündin an ihr Umfeld und fühlte sich zunehmend wohler.