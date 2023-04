Polizeihunde im Einsatz gegen Cyber-Kriminalität und Kinderpornos: Nachwuchs gesucht!

Pretzsch - Die Diensthundeführer-Schule in Pretzsch bildet Supernasen für den Polizeidienst aus. Dort wird händeringend nach Nachwuchs gesucht - vor allem, weil die Polizeibeamten auf vier Pfoten auch immer wichtiger im Kampf gegen Cyber-Kriminalität und der Kinderpornografie werden.

Polizeihunde übernehmen immer mehr Aufgaben im Dienst. Besonders beliebt ist die Rasse der Belgischen Schäferhunde. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

In den Jahren zuvor wurden die Diensthundeführer in Sachsen-Anhalt aus den eigenen Reihen der Polizei des Landes besetzt. Da es an Nachwuchs mangelt, hat sich die Hunde-Einheit aber mittlerweile mit neuen Wegen auseinandergesetzt.

"Vier unserer Ausbilder gehen in den nächsten Monaten in Pension. Wir beschreiten neue Wege und übernehmen Kollegen, die wir uns selbst entwickeln", so Diensthundeschulen-Leiterin Katja Hillert im Gespräch mit dem MDR.

So öffne man sich beispielsweise für Beamte aus ganz anderen Bereichen der Polizei oder auch ehemalige Mitglieder der Bundeswehr - wie zum Beispiel Polizeiobermeisterin Jaqueline Schüler.

"Ich bin Seiteneinsteigerin, war 12 Jahre lang Feldjägerin bei der Bundeswehr und werde jetzt zur Diensthundeführerin ausgebildet", so Schüler.

An ihrer Seite: Die Belgische Schäferhund-Dame Juliane. Zusammen sind die beiden von nun an ein unzertrennliches Team, welches nach der Ausbildung und bestandenen Prüfungen den Dienst antreten wird.