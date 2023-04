Lucky hat einfach kein Glück: Findet dieser Hund nun endlich sein Happy End?

Bei seinen Pflegern ist Lucky verschmust und anhänglich, ihm fremde Menschen verbellt er. Ideal für ihn wäre ein Zuhause in Einzelhaltung, ohne Kinder und in einer ländlichen Gegend. Auch über einen Garten würde sich der hübsche Kerl sehr freuen.

Kanarienvogel Dax (r.) und seine Kollegen warten im Tierheim auf ein neues Zuhause. © Tierheim München (2)

Im Kleintierhaus des Tierheims leben derzeit rund 20 Kanarienvögel darunter der freche Dax (vier jähre alt).

Er und seine anderen ausschließlich männlichen Artgenossen wünschen sich sehnlichst ein Zuhause mit weiblicher Begleitung.

Die geselligen Kerlchen müssen mindestens zu zweit oder in einem Schwarm gehalten werden. Einzeltiere werden also nur in Haushalte vermittelt, in denen bereits ein oder mehrere Kanarienvögel wohnen.

Bei ihrer Voliere gilt: je größer, desto besser! Denn die quirligen Vögel haben einen hohen Bewegungsdrang. Bestenfalls dürfen sie in einem gesicherten Zimmer ihren Freiflug genießen. Zu den genauen Haltungsanforderungen informieren Dich die Pfleger im Tierheim gerne weiter.

Bei Interesse an einem Piepmatz (oder gleich mehreren) melde Dich unter Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com im Kleintierhaus.