Schäferhund-Mix begeht schlimmen Fehler: Wer gibt dem schönen Duke eine Chance?

Die Ansprüche an neue Herrchen oder Frauchen sind dementsprechend hoch. Die sollten sich darüber bewusst sein, "dass man bei Duke immer ein Auge auf die Umwelt haben muss".

Denn der Schäferhund-Mischling fahre in hektischen Situationen schnell hoch und reagiere vor allem auf Bewegungsreize extrem, wie sie eben rennende Kinder oder auch andere Hunde auslösen können.

Was genau passiert ist, wird nicht bekannt. Klar ist aber eines: "Duke wird definitiv nicht an einen Haushalt mit Kindern abgegeben!"

Leider muss er aufgrund des Beißvorfalls einen Maulkorb tragen. © Screenshot/Instagram/tierheimleipzig

Zwar orientiert er sich sehr am Menschen und sucht auch den Kontakt, bei anderen Hunden sei er allerdings sehr aufgeregt. "Hier ist noch viel Übung nötig, damit er Artgenossen entspannt passieren lassen kann."

Der direkte Kontakt zu ihnen sei anfangs auch noch schwierig, es fehle Duke an Routine. Dennoch sei eine Vermittlung als Zweithund denkbar, wenn man sich langsam aneinander gewöhnt. Katzen und Kleintiere hingegen sollte es im neuen Zuhause auf keinen Fall geben.

Womit Ihr als neue Halter nichts falsch machen könnt, ist ein Ausflug an den See, denn der Vierbeiner ist eine absolute Wasserratte. "Ihn stört es nicht, wenn er dreckig und nass ist, im Gegenteil, dann ist er happy", so das Tierheim.

Neben Spaß und Action braucht Duke aber natürlich auch Pausen, in denen er zur Ruhe kommen und auch mal die Augen zumachen kann. Ein Nickerchen muss eben auch manchmal sein.