Schäferhund-Mix wartet schon viel zu lange: Findet Ela endlich ihr Happy End?

München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für Mischling Ela. Findet die Vierbeinerin endlich ihr Glück bei passenden Menschen?

Schäferhund-Mix Ela sucht verantwortungsbewusste Halter. © Tierschutzverein München e. V.

Collie-Schäferhund-Mix Ela wurde im Münchner Tierheim abgegeben, weil ihre Besitzer überfordert waren und sich aus persönlichen Gründen nicht mehr ausreichend um die Hündin kümmern konnten.

Ela wurde im März 2023 geboren. Sie wiegt 31 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 61 Zentimetern. Um ein ausgeglichenes Hundeleben führen zu können, braucht sie klare Grenzen.

Bei Begegnungen mit Hunden ist ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt, denn Ela versteht sich je nach Sozialisierung und Sympathie unterschiedlich gut mit Artgenossen. Rüden sind ihr dabei erfahrungsgemäß lieber als andere Hündinnen.

Fremden Menschen begegnet sie misstrauisch und schreckt auch nicht davor zurück, ihre Bezugsperson zu verteidigen, betont der Tierschutzverein. Ihre Menschen müssen daher in der Lage sein, souverän die Führung zu übernehmen.