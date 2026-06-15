Schäferhund-Mix wartet schon viel zu lange: Findet Ela endlich ihr Happy End?
München - Der Tierschutzverein München sucht ein neues Zuhause für Mischling Ela. Findet die Vierbeinerin endlich ihr Glück bei passenden Menschen?
Collie-Schäferhund-Mix Ela wurde im Münchner Tierheim abgegeben, weil ihre Besitzer überfordert waren und sich aus persönlichen Gründen nicht mehr ausreichend um die Hündin kümmern konnten.
Ela wurde im März 2023 geboren. Sie wiegt 31 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 61 Zentimetern. Um ein ausgeglichenes Hundeleben führen zu können, braucht sie klare Grenzen.
Bei Begegnungen mit Hunden ist ein gewisses Fingerspitzengefühl gefragt, denn Ela versteht sich je nach Sozialisierung und Sympathie unterschiedlich gut mit Artgenossen. Rüden sind ihr dabei erfahrungsgemäß lieber als andere Hündinnen.
Fremden Menschen begegnet sie misstrauisch und schreckt auch nicht davor zurück, ihre Bezugsperson zu verteidigen, betont der Tierschutzverein. Ihre Menschen müssen daher in der Lage sein, souverän die Führung zu übernehmen.
Tierschutzverein München: Sportliche Hündin sucht aktive Halter
Entsprechend ihrer Veranlagung braucht Ela viel Bewegung und hofft auf sportliche Halter, die sie sowohl körperlich als auch geistig auslasten. Bestenfalls liegt ihr neues Zuhause in ländlicher Gegend mit ausreichend Auslaufmöglichkeiten.
Erst mit etwas Zeit und Geduld kommt Elas zutrauliche Seite zum Vorschein, berichten ihre Pfleger im Tierheim. Interessenten müssen Geduld und Verständnis für ihre Entwicklung mitbringen.
Passende Halter sollten unbedingt Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Hunderassen wie Collies oder Schäferhunden haben, um Ela gerecht zu werden.
Bist Du Elas großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000560 im Hundehaus 4. Alles Weitere zum Vermittlungsablauf und der Arbeit des Vereins findet Du auch unter www.tierschutzverein-muenchen.de.
Titelfoto: Tierschutzverein München e. V. (2)