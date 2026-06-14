Eltern wollen Bett beziehen: Was sie dafür mit ihren Golden Retrievern machen, amüsiert so viele
Arlington (Virginia/USA) - Warum einfach, wenn es auch mega kompliziert geht? Das haben sich Kevin und Katie Bubolz wohl gedacht, als sie vor wenigen Tagen ihr Ehebett neu beziehen wollten. Die Eltern aus Arlington in Virginia bemerkten, dass ihre Golden-Retriever-Damen Emma und Ellie es sich natürlich genau dort gemütlich gemacht hatten. In einem TikTok-Video aus dieser Woche ist zu sehen, wie ulkig sie damit umgingen. So ulkig, dass der Clip längst ein viraler Hit ist.
"Wir starten dann mal": In dem Video faulenzen Emma und Ellie, während ihr Herrchen und ihr schwangeres Frauchen damit beginnen, die Kissen abzuräumen.
Es scheint, als herrsche Einigkeit darüber, dass die beiden Hunde das Bett nicht verlassen müssen. Da sich die Arbeit dadurch noch einmal deutlich verlängert, läuft der kuriose Clip im Zeitraffer.
Dann beginnen die Eltern eines kleinen Jungen, Schicht um Schicht abzutragen. Die Fellnasen denken derweil nicht im Traum daran, Platz zu machen.
Im Gegenteil: Kevin und Katie müssen doppelt rackern.
Virales TikTok-Video sorgt für gute Laune beim Publikum
Für jede Schicht, und davon hat ihr Bett überraschend viele, muss das Paar nacheinander einen Golden Retriever zur Seite und im Anschluss wieder zurückrollen.
Lustigerweise ist den Vierbeinern dieses Prozedere nicht zu doof. Sie lassen sich nahezu ungerührt hin- und herschieben, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, das Bett zu verlassen.
Irgendwann ist es dann vollbracht. Während Katie und Kevin sich freuen, fertig zu sein, beachten ihre Fellnasen sie weiterhin nicht. Trotzdem ist sich das Herrchen nicht zu schade, sie mit einem Küsschen zu "belohnen".
Dem TikTok-Publikum kann dieses amüsante Schauspiel nur recht sein. So hat das Video nach nur fünf Tagen bereits 6,8 Millionen Klicks eingeheimst. Dazu kommen mehr als 500.000 Likes.
Nur eine Frage hat manch einer dann doch noch: "Wofür braucht man so viele Schichten?" Vielleicht ja, damit das Video einfach noch lustiger wird ...
Titelfoto: TikTok/Screenshot/elliegoldenlife