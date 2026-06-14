14.06.2026 16:12 Eltern wollen Bett beziehen: Was sie dafür mit ihren Golden Retrievern machen, amüsiert so viele

Warum einfach, wenn es auch mega kompliziert geht? Ein Golden-Retriever-Clip lässt gerade literweise Lachtränen fließen.

Von Christian Norm

Arlington (Virginia/USA) - Warum einfach, wenn es auch mega kompliziert geht? Das haben sich Kevin und Katie Bubolz wohl gedacht, als sie vor wenigen Tagen ihr Ehebett neu beziehen wollten. Die Eltern aus Arlington in Virginia bemerkten, dass ihre Golden-Retriever-Damen Emma und Ellie es sich natürlich genau dort gemütlich gemacht hatten. In einem TikTok-Video aus dieser Woche ist zu sehen, wie ulkig sie damit umgingen. So ulkig, dass der Clip längst ein viraler Hit ist.

"Wir fangen dann mal an": Kevin und Katie Bubolz beginnen, die Kissen abzuräumen. Ihre Fellnasen juckt das null. © TikTok/Screenshot/elliegoldenlife "Wir starten dann mal": In dem Video faulenzen Emma und Ellie, während ihr Herrchen und ihr schwangeres Frauchen damit beginnen, die Kissen abzuräumen. Es scheint, als herrsche Einigkeit darüber, dass die beiden Hunde das Bett nicht verlassen müssen. Da sich die Arbeit dadurch noch einmal deutlich verlängert, läuft der kuriose Clip im Zeitraffer. Dann beginnen die Eltern eines kleinen Jungen, Schicht um Schicht abzutragen. Die Fellnasen denken derweil nicht im Traum daran, Platz zu machen. Hunde Hund verhält sich seltsam am Pool: Als Frau genauer hinsieht, traut sie ihren Augen nicht Im Gegenteil: Kevin und Katie müssen doppelt rackern.

Kevin und Katie Bubolz schieben die Hunde einfach immer dorthin, wo sie gerade nicht stören. © TikTok/Screenshot/elliegoldenlife

Virales TikTok-Video sorgt für gute Laune beim Publikum