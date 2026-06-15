Max verliert immer wieder sein Zuhause: Wer gibt dem Hund eine Chance?

Hamburg - Der Schäferhund-Mischling ist schon das vierte Mal im Hamburger Tierheim gelandet. Jetzt hofft der Hund auf ein Happy End.

Max wird im September schon 15 Jahre alt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Den Hundeblick beherrscht Max in Perfektion, und dennoch führt sein Weg immer wieder zurück zu den Tierschützern in der Hamburger Süderstraße.

Das hat verschiedene Gründe: einerseits, weil es immer wieder zu Problemen mit dem Mischling kam, andererseits weil die Besitzer die behördlichen Auflagen nicht berücksichtigt haben.

In dem mit 60 Zentimetern Schulterhöhe und 35 Kilogramm Gewicht recht eindrucksvollen Tier steckt jede Menge Temperament.

Außerdem nimmt Max seine Aufgaben zuweilen zu ernst. Insbesondere dann, wenn es darum geht, seine Familie und sich selbst zu beschützen.

Daher hoffen die Pfleger auf Halter, die körperlich sowie mental stabil sind. Dem Rüden muss Ruhe und Gelassenheit beigebracht werden, was nur funktioniert, wenn der Halter selbst Ruhe ausstrahlt.

Mit einigen seiner Artgenossen kommt die Fellnase gut aus. Dadurch kann er im Tierheim zeitweise auch in einer Hundegruppe leben.