Schäferhund Willi will's wissen: Gibt es für ihn eine zweite Chance?

Der gelehrige Schäferhund Willi (1) will endlich das süße Leben kosten. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Ein richtiges Zuhause mit regelmäßigen Spaziergängen und einer konsequenten Erziehung, das wünscht sich die liebe Fellnase.

Abgegeben und an einem fremden Ort fühlt sich Will, der mitten in der Pubertät steckt, nicht gut aufgehoben.

Er möchte bei neuen Besitzern einziehen, die ihn und seine Rasse zu schätzen wissen und entsprechend einordnen können.

Schäferhunde sind äußerst gelehrige Tiere und benötigen entsprechende Auslastung und Trainingseinheiten. Willis neuen Menschen sollte bewusst sein, dass der Junghund nicht nur rassebedingt beschäftigt werden möchte.

Seine Erziehung steckt noch in den Kinderschuhen. Willi benimmt sich seinen Tierpflegern zufolge daher etwas ungehobelt und stürmisch. Allein zu bleiben muss mit dem Einjährigen noch fleißig geübt werden.

Hunde findet Willi klasse und fährt im Auto problemlos mit.