Scheue Hündin Nala will endlich die Sonnenseite des Lebens kennenlernen: "Sie ist eine sensible Seele"

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein liebevolles Zuhause für Hündin Nala. Die Vierbeinerin hat es in ihrem bisherigen Leben nicht leicht gehabt, das soll sich nun aber schleunigst ändern.

Nala kam vor einer Weile zusammen mit zwei weiteren Hunden ins Tierheim Köln-Dellbrück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Kölner Tierretter auf ihrer Website schilderten, kam die hübsche Mischlingsdame vor einer Weile gemeinsam mit einem Rüden und einer jungen Hündin ins Tierheim, nachdem die Hunde wegen fehlender Halteerlaubnis sichergestellt worden waren.

Wie den Mitarbeitern im selben Zuge berichtet wurde, hatten es die Fellnasen in ihrem alten Zuhause nicht besonders gut gehabt. Die Hunde seien demnach kaum vor die Tür gekommen und dementsprechend auch nicht sozialisiert worden.

Nala hat sich daher zu einer eher ängstlichen Hündin entwickelt, die insbesondere bei ihr fremden Menschen erst einmal etwas Zeit braucht, bis sie Vertrauen fasst. "Sie ist eine sensible Seele", so das Tierheim.

Für die scheue Vierbeinerin suchen die Tierretter nun nach Menschen, die mit Nala noch mal einen Neustart wagen wollen und ihr die schönen Seiten des Lebens zeigen.