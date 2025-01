Schlechte Haltung: Artur und Lucky wollen endlich gut behandelt werden

Artur wird als lieber Schäferhund beschrieben. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Den Anfang in der am Mittwoch ausgestrahlten MDR-Sendung macht Artur, der ein Schäferhund-Rüde ist und seit über einem Jahr in dem Tierheim in Südthüringen lebt.

Der inzwischen 6-jährige Vierbeiner wurde aus seinem vorherigen Zuhause sichergestellt, weil er dort schlecht gehalten und unter anderem nicht artgerecht ernährt wurde. Nun wünscht sich der Schäferhund ein neues Zuhause.

Beschrieben wird Artur als lieb und sehr menschenbezogen. Er geht gern spazieren, verfügt über die Grundkommandos und versteht sich gut mit anderen Hunden, heißt es. Da Artur viel Auslauf benötigt, sollte er von Menschen aufgenommen werden, die über ein Haus mit Garten verfügen.

Darüber hinaus ist der Rüde stubenrein und könnte problemlos in den eigenen vier Wänden gehalten werden.