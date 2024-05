Schock für Herrchen: Hündin wird während Erziehungsmaßnahme geschwängert

Chickamauga (USA) - Eigentlich sollte Hündin Nala durch ihren Aufenthalt in einer Erziehungseinrichtung endlich gute Manieren lernen. Doch bei der Rückkehr hielt der Vierbeiner gleich zwei böse Überraschungen für sein Herrchen bereit.

Goldendoodle-Dame Nala sollte in einem Erziehungscamp Manieren lernen. Doch es kam alles ganz anders. (Symbolbild) © 123rf/pechzaa

Der Goldendoodle, eine Kreuzung zwischen Golden Retriever und Pudel, war von seinem Besitzer Steven Schild mit 10 Monaten zu einem Hundetrainer in Chickamauga gebracht worden.

Der US-Amerikaner hoffte, dass Nala dort endlich lernen würde, ruhig an der Leine zu laufen und allgemein etwas vernünftiger werden würde.

Insgesamt blieb der Vierbeiner fast einen kompletten Monat in der Einrichtung, ehe Schild ihn wieder abholte.

Doch statt einer Wesensveränderung zeigte Nala eher die Anzeichen einer schwerwiegenden Erkrankung. Zwei Wochen lang wurde die Hündin von heftigem Durchfall geplagt. "Am ersten oder zweiten Tag dachten wir, es läge vielleicht an der Angst vor der Abwesenheit, aber nach etwa einer Woche erwähnte ich meiner Frau gegenüber, dass etwas nicht normal sei, also machten wir einen Termin beim Tierarzt", erinnert sich der Hundebesitzer.

Beim Veterinär wurde dann schnell herausgefunden, was Nala derart plagte.