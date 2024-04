Schöner Australian Shepherd sucht besondere Menschen: Darum wird er nicht an jeden vermittelt

Offenbach am Main - Leider hat seine vorherige Besitzerin den hübschen Australian Shepherd "Herr Nils" aus gesundheitlichen Gründen schweren Herzens abgeben müssen. Jetzt sucht man im Tierheim in Offenbach nach einem neuen Zuhause für den fünf Jahre alten Rüden.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, ist "Herr Nils" ein sehr aufgeschlossener, feiner Kerl. Allerdings weiß er ganz genau, was er will. Und "Herr Nils" ist so selbstbewusst, dass er das dann auch einfordert.

Interessenten sollten bei dem Hund allerdings nicht außer Acht lassen, dass "Herr Nils" rassespezifisch als Australian Shepherd beschäftigt und körperlich sowie geistig ausgelastet werden möchte.

Das Tierheim in Offenbach möchte ihn darüber hinaus auch nicht an jeden vermitteln. So würde er nicht an Familien mit Kindern oder an Hundeanfänger abgegeben werden.

Der Rüde benötige Menschen mit einer gewissen Hundeerfahrung, die wissen, wie man ihm Grenzen setzen und einen Weg vorgeben kann.

Wer "Herr Nils" kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Offenbacher Tierheim unter der Telefonnummer 069/858179 oder per E-Mail an info@tierschutzvereinoffenbach.de in Verbindung setzen.