Gift-Anschlag gegen Hund, Polizei sucht Zeugen

Dieser Giftköder wurde bereits im Mai in dem Garten einer 33-jährigen Hundehalterin in Schwalmstadt gefunden. © Polizeipräsidium Nordhessen

Mehrere der vergifteten Köder wurden nach ersten Ermittlungen des Polizeipräsidiums Nordhessen in der Zeit vom zurückliegenden Freitag bis zum zurückliegenden Samstag im Garten einer 33-jährigen Hundehalterin in der Warthe-Weichsel-Straße im Stadtteil Trutzhain ausgelegt, wie am heutigen Dienstag mitgeteilt wurde.

Ein Labrador-Retriever fraß einen der Giftköder und wies daraufhin "eindeutige Vergiftungssymptome" auf, wie ein Sprecher erklärte. Der Hund musste in einer Tierklinik behandelt werden.

Wie die Polizei weiter berichtete, war es nicht der erste Gift-Anschlag in dem Garten. Bereits im Mai waren dort Giftköder aufgefunden worden, jedoch bevor ein Hund einen davon fressen konnte.

Bei dem nun vergifteten Hund wurden "eindeutige Hinweise auf eine blaue Substanz als mögliche Vergiftungsursache" nachgewiesen, heiß es weiter. Auch die Giftköder im Mai wiesen blaue Einschlüsse auf.