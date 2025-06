Schwangere fragt sich, warum stets ruhiger Husky plötzlich ständig heult: Dann wird ihr alles klar

Los Angeles (Kalifornien) - Ruhig, gelassen, geradezu majestätisch: Siberian Husky Theo aus Los Angeles war immer ein in sich ruhender Hund gewesen, bis sein Frauchen schwanger wurde. Zu ihrer Verwunderung fing Theo regelmäßig an, zu heulen. Doch dann wurde der werdenden Mutter und ihrem Mann alles klar.

Siberian Husky Theo galt früher als ruhig und bedächtig. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thathuskytheo

"Mein Mann meinte sogar, er würde mehr heulen, wenn ich in der Nähe war, und wir sagten immer wieder, er rede mit seiner kleinen Schwester", erklärte S. Ingelson (32) diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Er ist mir auch immer gefolgt und hat mich beobachtet, fast so, als würde er mich während der Schwangerschaft beschützen", fügte die zweifache Mutter hinzu. Schon Monate vor der Geburt des Mädchens habe Theo sein Geheule deutlich intensiviert.

Ob der Hund wirklich wollte, dass das Baby seine "Stimme" hört, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Eines ist hingegen inzwischen sicher: "Meine Tochter ist jetzt fünf Monate alt, und die beiden sind beste Freunde."

Theo liege fast den ganzen Tag an ihrer Seite, während sein anderer kleiner Mensch, ihr dreijähriger Bruder, in der Kita sei, so Ingelson. "Theo hat uns geholfen, beide großzuziehen", ergänzte sie.

Doch nicht nur bei der Familie kommt das Verhalten des Huskys so gut an.