Schwerer Beißvorfall in Stuttgart: Hund verliert Bein - Das fordert PETA jetzt

Stuttgart - Ein angeleinter Hund wurde laut einer Whistleblower-Meldung von einem frei laufenden Artgenossen so schwer verletzt, dass sein Hinterbein amputiert werden musste.

Alles in Kürze

Der kleine Hund verlor sein rechtes Hinterbein. © Bildmontage: PETA Deutschland e.V.

Dies teilte die Tierrechtsorganisation PETA am Dienstag mit. Der tragische Zwischenfall in Stuttgart zwischen zwei Hunden hat eine Debatte über die Verantwortung von Hundehaltern neu entfacht.

PETA fordert nach dem Vorfall die rasche Einführung eines verpflichtenden Hundeführerscheins in Baden-Württemberg.

Der Vorfall ereignete sich nicht zum ersten Mal: Bereits im Mai soll derselbe frei laufende Hund das Tier angegriffen und schwer verletzt haben. Beim zweiten Angriff am 23. Juli erlitt der Hund so schwere Verletzungen, dass er in Lebensgefahr schwebte und notoperiert werden musste.

"Die eigentliche Ursache von Beißvorfällen ist in der Unwissenheit der Menschen zu suchen, nicht beim Tier", macht Björn Thun, Fachreferent bei PETA, in einer Mitteilung klar.

Viele Hundehalter hätten demnach Schwierigkeiten, das Verhalten, die Signale und die Körpersprache der Vierbeiner richtig zu interpretieren.