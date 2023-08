Seltene Krankheit: Wenn Frauchen schwindlig wird, rettet Hund ihr das Leben

Atlanta (USA) - Kluger Hund ! Weil die US-Amerikanerin Katie Graham an einer seltenen Krankheit leidet, kann sie sich glücklich schätzen, dass der Australische Schäferhund Bailey kritische Situationen für sie im Nu erkennt und zur Tat schreitet.

Katie Graham leidet an POTS, einem seltenen Krankheitssyndrom, das Herzrasen und Schwindel verursacht. Auf Vierbeiner Bailey kann sie sich verlassen. © Bildmontage: Instagram Screenshot serviceaussiebailey

Die Frau ist am Posturalen Tachykardie-Syndrom (POTS) erkrankt. Bei Betroffenen erhöht sich der Puls und kommt es zu Schwindelanfällen beim Aufstehen, so auch bei Graham.

Doch wie Fox News schreibt, schlägt dann die Stunde des Vierbeiners, der darauf trainiert sei, solch unsichere Momente zu erkennen.

Graham erklärte in der TV-Show "America's Newsroom", dass Bailey am Geruch bemerken könne, wenn es dem Menschen an seiner Seite schlecht gehe. Ihr Körper gebe bei plötzlichen Veränderungen der Herzfrequenz ein bestimmtes Pheromon ab.

Das Tier sei im Alter von acht Wochen bereits darauf trainiert worden, solch eine Lage zu erkennen und dann Ohnmachtsanfällen vorzubeugen.

Ein Video auf dem Instagram-Kanal "Serviceaussiebailey" zeigt, wie solch eine Situation ablaufen kann.