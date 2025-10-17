Sensible Hündin sucht besonderes Zuhause: Findet Bonnie ihr Happy End?

München - Die kastrierte Mischlingshündin Bonnie kam aufgrund von Überforderung ihrer Vorbesitzer ins Münchner Tierheim . Findet sie nun ein neues Zuhause?

Die hübsche Bonnie wird ihrem Namen mehr als gerecht. © Tierheim München (2)

Bonnie wurde Ende November 2020 geboren und wiegt aktuell 18 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von etwa 40 Zentimetern.

Sie ist eine sensible und zurückhaltende Hündin, die eine konsequente und liebevolle Führung durch erfahrene Menschen braucht. Im Umgang mit Kindern zeigt sie Unsicherheiten und hat Angst. Umso wichtiger ist ein ruhiges und gelassenes Zuhause.

Andere Hunde oder auch Katzen sind kein Problem für die Vierbeinerin. Bei Fremden bleibt Bonnie zunächst schüchtern. "Nach einer behutsamen Eingewöhnungsphase öffnet sie sich und zeigt ihre menschenbezogene und anhängliche Seite", berichten ihre Pfleger.

Damit sie sich wohlfühlt, braucht Bonnie einen geregelten Alltag ohne häufige Veränderungen. Die Hektik der Innenstadt ist kein passender Lebensraum. "Wir wünschen uns für Bonnie ein liebevolles Zuhause, in dem sie mit Ruhe, Geduld und klaren Grenzen begleitet wird", so das Tierheim. Wer ihr Zeit schenkt, wird mit einer sanften Begleiterin belohnt.

Möchtest Du Bonnie kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000560 im Hundehaus 4.