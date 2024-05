Sensibler Hund sitzt seit Jahren im Tierheim fest: Nun soll seine Zeit endlich kommen

Köln - Hund Monty lebt bereits seit einiger Zeit im Tierheim in Köln-Dellbrück, doch das soll sich nun ganz schnell ändern! Damit der Vierbeiner endlich eine zweite Chance bekommt, starteten seine Pfleger jüngst einen Aufruf für ihren Schützling.

Monty ist schon viel zu lange auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Monty zählt zu jenen Hunden, die bereits eine ganze Weile in der Obhut der Kölner Tierretter leben und noch immer auf ein richtiges Zuhause warten. So machten die Mitarbeiter am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal auf den Vierbeiner aufmerksam, der bislang einfach kein Glück hatte.

Was der sensible Mischling (Cane Corso, American Bulldog und Staffordshire Terrier) vor seiner Ankunft im Tierheim erlebt hat, ist ungewiss.

Wenn er sich bedrängt fühlt oder unter Druck gesetzt wird, kann es allerdings passieren, dass Monty nach vorne geht und zuschnappt, wie die Tierretter auf ihrer Website informieren.

"Verletzt hat er bei uns noch niemanden, lässt sich aber auch nicht die 'Butter vom Brot nehmen'", erklärten die Pfleger des grauen Hundes, hoben jedoch auch die andere Seite ihres Schützlings hervor!

Denn gegenüber den Menschen, denen Monty vertraut, zeigt er seine liebenswerte Seite und "schließt sich ihnen eng an", sofern er nicht "permanent bedrängt und 'begrabscht' wird". "Irgendwann kommt er von ganz alleine, denn er ist typisch seiner Mischung anhänglich und genießt stellenweise auch ausgiebige Streicheleinheiten", schilderten die Tierretter.