Seppel hat Furchtbares erlebt: Wer schenkt dem Hund ein besseres Leben?

Hamburg - Ein Hund wurde von seinen früheren Besitzern einfach angebunden und seinem Schicksal überlassen. Jetzt sucht der Mischling eine Familie, die ihn nicht einfach zurücklässt.

Seppel (1) ist seit August im Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Hunde sind Rudeltiere, die Trennung von den Rudelmitgliedern fällt ihnen dementsprechend schwer. Kaum auszumalen also, wie schlimm es für Seppel gewesen sein muss, von der Familie einfach ausgesetzt zu werden.

In den liebevollen Händen des Hamburger Tierschutzvereins konnte der Rüde trotzdem wieder Vertrauen zu Menschen fassen. Die Fellnase ist etwa ein Jahr alt und somit mitten in der Pubertät.

Es werden Grenzen ausgelotet und erlernte Befehle gekonnt ignoriert, während die Umwelt die maximale Aufmerksamkeit bekommt.

In der Obhut einer Pflegerin konnte der Vierbeiner trotz des alterstypischen Verhaltens erste Fortschritte machen. So ist Seppel mittlerweile ein guter Beifahrer im Auto geworden und wird gerade mit Bus und Bahn warm.

Auch Spaziergänge an der Leine sollten schon bald ohne das typische Zerren an der Leine möglich sein, ist sich seine Pflegerin sicher.