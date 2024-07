Shopping-Trip wird zum tierischen Spaß - Süßer Hund sorgt für Gelächter

"Ich war in großer Eile, wie jeden Tag, und habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen", erzählte Mayorga am Mittwoch gegenüber dem tierischen News-Portal The Dodo . "Das hat mich sehr neugierig gemacht, weil er sich nicht bewegt hat."

Im ersten Moment war der kleine Vierbeiner kaum wahrzunehmen, saß er doch regungslos, beinahe wie ein echtes Mannequin, am Fenster und blickte in die Leere.

Doch im letzten Moment bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte und sah sich den Laden nochmal genauer an. "Als ich näher kam, um genauer hinzusehen, streckte er mir die Zunge heraus", berichtete die TikTokerin. "Das war sehr süß!"

Warum der Hund sich ausgerechnet in einem Klamottengeschäft für Kinder und nicht etwa in einer Haustierbedarfshandlung als Model versuchte? Mayorga glaubt, das Hündchen haben nur schnell einen Platz im Warmen gesucht. Denn in Südamerika ist grade Winter - am Tag der Videoaufnahme sei es besonders kalt gewesen.

Obwohl sie in Eile war, bereut die Chilenin ihre kurze Pause nicht: "Um ehrlich zu sein waren die Minuten, die ich mit ihm verbracht habe, es wert. Das hat mir den ganzen Tag Freude und viel Glück gebracht."