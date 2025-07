Sie gingen gemeinsam durch die Hölle: Wer gibt diesen unzertrennlichen Hunden eine zweite Chance?

Anicka (.) und Iveta suchen ein gemeinsames Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Es ist nicht leicht, ein neues Zuhause für einen Hund zu finden. Und es macht es mit Sicherheit nicht leichter, wenn der Hund noch eine Freundin hat, die gleich mit einziehen will.

Dennoch wagt der Hamburger Tierschutzverein den Versuch, Iveta und Anicka gemeinsam zu vermitteln. Und das hat einen so einfachen, wie rührenden Grund: Die beiden Fellnasen sind unzertrennliche Freundinnen.

Was die Bindung der beiden so stark macht, ist die gemeinsame Vergangenheit. Die letzten Besitzer wurden den treuen Gefährten nicht gerecht.

Iveta ist ein brauner Terrier-Mischling mit weißen Abzeichen und bringt bei einer Schulterhöhe von 40 Zentimetern knapp zwölf Kilogramm auf die Waage. Ihre beste Freundin ist ein Mischling, mit 33 Zentimetern der kleinere und etwas leichtere Part des Duos.

Iveta kam am 7. April 2023 zur Welt, Anicka folgte ihr am 10. Juli 2024. Sie sind seit Ende Mai in der Obhut des Tierheims an der Süderstraße.