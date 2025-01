Sie hat keine einfache Zeit hinter sich: Gibt es ein Happy End für Hündin ElfI?

Die Fellnase wurde laut Hamburger Tierschutzverein am 21. Juli 2022 im Ausland geboren, ehe sie die ersten Monate ihres Lebens auf der Straße verbrachte. Im vergangenen Jahr kam Elfi schließlich nach Deutschland, wo sie seit dem 31. Mai 2024 im Tierheim an der Süderstraße untergebracht ist.

In der Vierbeinerin steckt eine anhängliche und fröhliche Hündin, die Herzen mit ihrer charmanten Art im Sturm erobern kann. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mit Artgenossen ist die Hündin nur bedingt verträglich, es kommt auf die Umstände an. Begegnungen sollten daher durch den Menschen immer kontrolliert und gut angeleitet werden.

Generell ist es wichtig, dass Elfi in eine Umgebung kommt, in der ihr klare Regeln, Strukturen und eine konsequente Führung geboten werden. Die Vierbeinerin müsse lernen, dass der Mensch entscheidet, was eine Gefahr darstellt und was nicht.

Mit dem richtigen Handling kann die Fellnase zu einer loyalen und liebevollen Begleiterin werden. In ihr steckt eine anhängliche und fröhliche Hündin, die Herzen mit ihrer charmanten Art im Sturm erobern kann.

Euer Interesse ist geweckt? Elfis kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind auf hamburger-tierschutzverein.de zu finden.