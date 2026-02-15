Sie möchte gerne Einzelprinzessin sein: Wer schenkt der sensiblen Cleo ein Zuhause?

Reichstädt (Sachsen) - Noch lebt die sensible Hündin Cleo im Tierheim Reichstädt . Höchste Zeit, dass sich das ändert!

Hündin Cleo sucht ein liebevolles Zuhause. © Bildmontage: tierheim-freital.de

Wie der Tierschutzverein Freital mitteilt, sucht die etwa fünf Jahre alte Mischlingshündin Cleo ein liebevolles Zuhause - idealerweise als Einzelprinzessin, egal ob in Wohnung oder Haus.

Die freundliche, aber zunächst schüchterne Hündin ist in neuen Situationen anfangs etwas unsicher und kann dann auch einmal bellen. Doch Cleo taut schnell auf und zeigt dann ihre kuschelige und anhängliche Seite.

Sie liebt es, bei ihren Menschen zu sein, gemeinsame Spaziergänge zu unternehmen und läuft dabei schon recht ordentlich an der Leine. Gegenüber anderen Hunden zeigt sie sich selbstbewusst.