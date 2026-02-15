Tierschützer wollen Hundewelpen retten: Was bei ihnen liegt, macht sie ratlos

Solca (Rumänien) - Auf einem Campingplatz in Rumänien wird eine Hündin von ihrem Besitzer einfach allein zurückgelassen. Bei ihrer Rettung bemerken Tierschützer plötzlich drei Welpen. Eines der Hundebabys sorgte dann für fragende Gesichter.

Auf einem Campingplatz in Rumänien wurde eine Hündin samt Welpen ausgesetzt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/dogood_romania

Die Mitarbeiter des rumänischen Tierheims "Do Good Rescue" eilten sofort zum Campingplatz, als sie die Nachricht des ausgesetzten Tieres erreichten. Obwohl das Erlebte für die Hündin sicherlich schmerzhaft gewesen sein muss, reagierte sie auf die fremden Retter sehr freundlich. "Als wir ankamen, begrüßte sie uns sofort", erinnert sich Elisa Dumitrescu, die in der Einrichtung arbeitet, gegenüber The Dodo.

Als sie sich um den Vierbeiner kümmerte und ihn mit Futter versorgte, wurde sie plötzlich auf ein leises Geräusch aus einem verlassenen Schuppen in der Nähe aufmerksam. Schnell war klar: drinnen riefen Hundewelpen!

Auf dem dreckigen Boden hatten sich die drei Tierbabys aneinandergekuschelt. Da ihre Augen noch geschlossen waren, konnten sie nicht älter als eine Woche sein.

Da sie noch auf ihre Mutter angewiesen waren und nicht in der Kälte zurückbleiben konnte, entschlossen sich die Retter die komplette kleine Familie mitzunehmen. Dies funktionierte dank der zutraulichen Hündin problemlos. "Die Mutter ließ mich die Welpen berühren und sogar hochheben", freut sich Elisa.