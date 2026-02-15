Im Tierheim total überfordert: "Sensibelchen" Donut sehnt sich nach ruhigem Zuhause

Fulda - Nein, der drei bis vier Jahre alte American-Bulldog-Mix mit dem witzigen Namen Donut sieht wirklich nicht aus wie ein "Sensibelchen". Aber genau das ist er.

Der sehr empfindsame Donut ist leider im Tierheim vollkommen überfordert. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Das zumindest berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Fulda auf ihrer Webseite. Verwunderlich bei Donuts Charakter sei auch, dass diese Empfindlichkeit ganz untypisch für die Hunderasse ist.

Leider sei der sensible Kerl auch im Tierheim vollkommen überfordert und zeige dies deutlich, heißt es

Demnach reagiere er stark auf andere Hunde, stehe beständig unter Strom, habe Dauerstress und lasse seinen Frust dann an der falschen Stelle raus.

Abseits des ganz normalen Trubels im Tierheim sei Donut wesentlich besser ansprechbar und reagiere auch deutlich weniger auf seine Artgenossen. Dann schaue er nach seinen Menschen und genieße jede Streicheleinheit.

Er binde sich sehr stark an seine Bezugsperson, was dazu führe, dass er die Stimmungen von Herrchen oder Frauchen sehr genau wahrnehme und auf diese reagiere.