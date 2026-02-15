Im Tierheim total überfordert: "Sensibelchen" Donut sehnt sich nach ruhigem Zuhause
Fulda - Nein, der drei bis vier Jahre alte American-Bulldog-Mix mit dem witzigen Namen Donut sieht wirklich nicht aus wie ein "Sensibelchen". Aber genau das ist er.
Das zumindest berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Fulda auf ihrer Webseite. Verwunderlich bei Donuts Charakter sei auch, dass diese Empfindlichkeit ganz untypisch für die Hunderasse ist.
Leider sei der sensible Kerl auch im Tierheim vollkommen überfordert und zeige dies deutlich, heißt es
Demnach reagiere er stark auf andere Hunde, stehe beständig unter Strom, habe Dauerstress und lasse seinen Frust dann an der falschen Stelle raus.
Abseits des ganz normalen Trubels im Tierheim sei Donut wesentlich besser ansprechbar und reagiere auch deutlich weniger auf seine Artgenossen. Dann schaue er nach seinen Menschen und genieße jede Streicheleinheit.
Er binde sich sehr stark an seine Bezugsperson, was dazu führe, dass er die Stimmungen von Herrchen oder Frauchen sehr genau wahrnehme und auf diese reagiere.
American-Bulldog-Mix Donut benötigt ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder
Generell ist es für Donut sehr wichtig, in ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder zu kommen. Seine Menschen sollten ihm gegenüber eine gewisse Souveränität ausstrahlen und dem Rüden die nötige Stabilität vermitteln können.
Viel gelernt hat Donut darüber hinaus auch noch nicht. Es wird also noch etwas Zeit und Geduld in Anspruch nehmen, ihm die nötigen Basics beizubringen.
Zudem brauche der Hund ein wenig, um mit ihm fremden Menschen warmzuwerden. Und er habe sehr viel Power, möchte also auch körperlich ausgelastet werden.
Zu beachten ist noch, dass American Bulldogs in vielen Bundesländern zu den Listenhunden zählen, deren Haltung mit bestimmten Auflagen verbunden ist. Hier bietet das Tierheim seine Unterstützung an.
Ihr möchtet Donut kennenlernen? Dann könnt Ihr gerne unter der Telefonnummer 0661-607413 oder per E-Mail einen Termin mit dem Tierheim vereinbaren.
Titelfoto: Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.