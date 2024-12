Sie verlor bei einem Unfall ihr Auge: Gibt es für Bailey noch ein Happy End?

Hamburg - Wer schenkt der Hündin ein neues Zuhause? American-Staffordshire-Terrier-Mischling Bailey lebt schon seit mehr als fünf Jahren im Tierheim in Hamburg . Die Hoffnung auf ein Happy End hat sie aber noch nicht aufgegeben.

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Bailey hat bei einem Unfall ihr Auge verloren. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Vierbeinerin am 9. August 2019 als behördliche Sicherstellung aufgrund von Verstößen und illegaler Haltung in Hamburg ins Tierheim an der Süderstraße.

Bailey gehört aufgrund ihrer Rasse zu den sogenannten Listenhunden, darf in der Hansestadt entsprechend nicht gehalten werden und wird nur nach außerhalb vermittelt. Dort gilt eine Leinen- und Maulkorbpflicht.

Das achtjährige Weibchen ist im Umgang mit Menschen sehr aufgeschlossen. Sie genießt laut den Tierpflegern jede Form von Zuwendung und Streicheleinheiten. Bailey wäre demnach auch ein erstklassiger Bürohund.

Allerdings neigt die Fellnase dazu, schnell in einen aufgeregten Zustand zu geraten, der in verschiedenen Situationen auftreten kann. Zudem neigt sie in Bezug auf andere Hunde und Katzen zu stark ausgeprägtem Beutefangverhalten.