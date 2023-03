"So ein vornehmer Gentleman" - Golden Retriever sorgt mit neuem Lieblingsplatz für reichlich Lacher

Selbst seine Besitzer müssen da schon manchmal lachen. "Schaut euch diesen vornehmen Gentleman an", stellt Paddies Herrchen fest, und teilte sogleich ein TikTok des tierischen "Genießers".

Wenn sein Herrchen nach Paddie sucht, braucht er meist nicht lange. Denn am liebsten sitzt der junge Rüde (2 Jahre) im Blumentopf auf der Veranda.

Blöd nur, dass eigentlich Sonnenblumen in den Topf gehören. Wie Paddies Halter in einem weiterem TikTok erklärt, hat man im letzten Jahr zwei Samen in die beiden großen Blumentöpfe auf der Veranda gepflanzt.

Paddie hatte aber ganz offenbar andere Pläne - wozu sollte man auch so einen hervorragenden Platz mit Unkraut teilen, dachte sich wohl die Fellnase und begann sogleich mit der Umgestaltung des rechten Blumentopfes.

Die Sonnenblume flog raus, die Erde auch - Paddie braucht schließlich Platz.