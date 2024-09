So viele kurze Beinchen! Mega-Dackelparade und ein neuer Rekord?

Regensburg - Der Andrang ist gigantisch: Rund 1300 Dackel sind zur Dackelparade in Regensburg angemeldet. Die Veranstalter wollen ein Zeichen für Lebensfreude setzen - und nebenbei einen Rekord aufstellen.

Dackel-Alarm in Regensburg am 22. September! © Armin Weigel/dpa

Tierisch viel los ist am 22. September dieses Jahres in Regensburg: Zu den Dackeln plus zweibeinigem Gefolge gesellen sich noch Tausende Schaulustige.

"Wir freuen uns riesig über das Interesse", erklärte Museumsgründer Seppi Küblbeck. Ein wenig bange ist ihm jedoch wegen des Verkehrs. Er appelliert an sämtliche Teilnehmenden, möglichst mit der Bahn anzureisen oder rechtzeitig Parkhäuser anzufahren.



Wer Interesse hat, sich bislang allerdings noch nicht entscheiden wollte oder konnte: Anmeldeschluss für die Dackelparade ist am Sonntag, 8. September.

Bisher seien neben Teilnehmern aus Deutschland unter anderem auch Gäste aus Frankreich, Polen, Tschechien, Estland, Lettland, Kroatien, Russland, Brasilien, den USA, der Schweiz und der Ukraine gelistet.

Dankbar sind die Veranstalter dem Ordnungsamt, der Polizei und einem privaten Sicherheitsdienst, die hinter dem Event stehen. Damit kein Chaos ausbricht, wurde ein Konzept ausgeklügelt: Ab 11 Uhr können Dackel samt Herrchen und/oder Frauchen am Dultplatz eintreffen. Sie werden in Gruppen eingeteilt - nach Bundesländern und Nationen.