Staffordshire-Mix sucht ein besseres Leben: Wer hat ein Herz für Carla?

Carla ist im Tierheim überfordert. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Der Staffordshire-Mix wird als gutmütig beschrieben. Ebenso ist der mittelgroße Vierbeiner gesund und mit seinen rund zweieinhalb Jahren noch recht jung.

Dennoch findet sich seit Monaten niemand, der dem Hund ein neues Zuhause schenken möchten.

Sie ist ein echtes Leckermäulchen und mag Futter. Trainieren und Belohnen wird so prima funktionieren. Allerdings ist sie Allergikerin. Wer sich dazu informieren will, bekommt von ihrem Pflege-Team Tipps.

In ihrem neuen Zuhause sind Kinder tabu, da sie zu laut und hektisch seien. Am liebsten wäre es Carla, wenn sie als Einzelprinzessin Einzug in ruhiger Umgebung halten könnte, weil sie bislang auch die anderen Hunde im Tierheim nicht sonderlich mag. Daher möchte sie auch schnellstmöglich die Einrichtung verlassen.

Ihre neuen Besitzer sollten ihr beibringen, ruhig an der Leine zu laufen, denn das kann die Fellnase noch nicht. Das hat auch einfach damit zu tun, dass Carla die aktuelle Situation zusetzt.