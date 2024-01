Sterbender Hund im Müllsack hinter Supermarkt gefunden

Birmingham (England) - In der englischen Stadt Birmingham wurde hinter einem Supermarkt neben einer Mülltonne ein sterbender Hund gefunden. Das arme Tier lag in einem zusammengebundenen schwarzen Müllsack.

In England wurde ein halbtoter Hund wie Müll entsorgt. Er erlag seinen schweren Verletzungen während der tierärztlichen Behandlung. (Symbolbild) © 123rf.com/sanjagrujic

Das furchtbar geschundene Wesen wurde am vergangenen Sonntagnachmittag entdeckt. Aufgrund von Brüchen an Hals, Rücken, Beinen und Rippen konnte der Vierbeiner nicht mehr stehen. Er war von Räude bedeckt - eine von Milben verursachte, hochansteckende Hautkrankheit - und stark untergewichtig.

Tierschützer der Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, Deutsch: Königliche Gesellschaft zur Verhütung von Tierquälerei) brachten den Hund, der etwa sechs Monate alt war, in eine Tierklinik. Dort starb er jedoch während der Behandlung auf dem Operationstisch.

Laut RSPCA handelte es sich möglicherweise um einen American Bully. Weil er sich bereits in einem sehr schlechten Zustand befand, sei es unmöglich, das zu bestätigen, berichtete Daily Mail.

Die Tierschutzorganisation sucht nun Zeugen, die wissen, wer die "herzlose" Person ist, die für den "ekelhaften" Vorfall verantwortlich ist, oder Hinweise in dem Fall geben können.



"Dieser arme Hund hatte Angst und Schmerzen und war mit seinem eigenen Kot bedeckt, da er es nicht ertragen konnte, irgendwo sein Geschäft zu verrichten", sagte eine Mitarbeiterin von RSPCA. Sie fügte hinzu: "Es ist widerlich, dass sich jemand dazu entschieden hat, ein Tier auf diese herzlose Art und Weise zu behandeln."

Noch bedrückender sei für sie der Gedanke, dass man es einfach zum Sterben in eine Tüte gesteckt und weggeworfen hat.