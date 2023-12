Strenger Hund schaut super ernst: Der Grund bringt so viele zum Lachen

London (England) - Ist die aber streng! Yorkshire-Terrier-Dame Elsie aus London kennt kein Pardon, wenn ihr Frauchen Emily nicht artig pariert. Der Grund, warum sie am Abend so streng in Richtung der Engländerin schaut, bringt seit ein paar Tagen ein Millionenpublikum auf TikTok zum Lachen. Was will die Hündin wohl in diesem Moment? Emily soll endlich ins Bett kommen!