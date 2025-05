Studie listet Vorzüge auf: Sind Hunde in dieser Stadt am glücklichsten?

Laut dem "Dog Happiness Index 2025" von CheckForPet ist Hamburg die Stadt, in der sich Deutschlands Hunde am wohlsten fühlen.

Die Studie möchte Impulse setzen und eine öffentliche Debatte über tierfreundliche Stadtplanung anstoßen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Stuttgart landet mit deutlichem Abstand auf dem zweiten Platz (36 Punkte) und überzeugt vor allem durch eine gute Infrastruktur für Hundehalter, darunter viele Tierärzte und Hundepensionen. Frankfurt am Main folgt mit 34 Punkten auf Rang drei und erreicht Bestwerte bei der Anzahl tierärztlicher Praxen pro Hund.

Am unteren Ende der Skala sieht es dagegen weniger rosig aus: Essen, Duisburg und Nürnberg schneiden im Vergleich am schlechtesten ab. In diesen Städten fehlt es häufig an Tierärzten und Hundepensionen, außerdem ist die Hundesteuer dort vielerorts besonders hoch.

Ziel der Studie ist es, Transparenz zu schaffen und langfristig bessere Bedingungen für alle Beteiligten zu fördern, heißt es auf der Website. Außerdem soll auf ungenutztes Potenzial von Städten bezüglich Hundefreundlichkeit aufmerksam gemacht werden.