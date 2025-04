Süßer Malteser-Welpe vor Tod im Müll bewahrt: Jetzt sucht Flip ein Zuhause

Außerdem geht man im Tierheim davon aus, dass Flip viel zu früh von seiner Mutter getrennt worden ist und deshalb keine richtige Sozialisierung erfahren hat. Seine neuen Menschen sollten dies in jedem Fall berücksichtigen und alles Neue gemeinsam mit ihm in kleinen Schritten erarbeiten.

Dazu passte auch der Zustand, in dem er in das Tierheim gelangt war: fiebrig, geschwächt und den Bauch voller Würmer.

Flip will mit jedem spielen. Hat er sich verausgabt, dann geht es ans Kuscheln. © Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V

Natürlich fordere er altersbedingt alles und jeden zum Spielen auf. Und wenn er sich dann verausgabt habe, sei er sehr verschmust und anhänglich.

Flip hat als Welpe noch nicht allzu viel lernen können. Dinge wie Stubenreinheit, Grundgehorsam oder Leinenführigkeit werden ihm im Tierheim gerade beigebracht, müssen aber natürlich auch in seinem neuen Zuhause weiter trainiert werden. Eine Hundeschule sei deshalb sehr zu empfehlen.



Problemlos kann der Welpe an einen Haushalt vermittelt werden, in dem bereits ein Hund lebt. Auch an eine Familie mit Kindern würde ihn das Tierheim abgeben. Allerdings sollten diese alt genug sein um zu verstehen, dass eben auch ein süßer kleiner Kerl wie Flip kein Spielzeug ist und ernst genommen werden will.

Der Rüde befindet sich zurzeit auf einer Pflegestelle in Marburg. Um ihn im Tierheim zu besuchen, ist deshalb ein Termin notwendig.

Diesen könnt Ihr bei Interesse unter der Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail ausmachen. Telefonzeiten sind werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr.