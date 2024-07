Taiga ist ein Power-Paket: Mit wem darf der Staffordshire-Mix die Welt entdecken?

Berlin - Staffordshire-Mix Taiga (2) will endlich die Welt außerhalb des Berliner Tierheims kennenlernen. Vielleicht mit Dir zusammen?

Und überhaupt: So manches beherrscht die Fellnase auch schon, die Grundkommandos zum Beispiel. Stubenrein ist Taiga auch.

Mit seinen zwei Jahren muss der selbstbewusste Rüde noch so manches lernen - doch ebenso viel Motivation zeigt Taiga beim Training mit seinen Tierpflegern. Schließlich gibt es nichts Schöneres, als ausgiebig gelobt zu werden!

Der lebhafte Rüde will noch viel lernen. © Tierheim Berlin

Doch mit ein bisschen Übung bekommt das Kraftpaket das in den Griff, sind sich seine Tierpfleger sicher. An Hunden, die Taiga mag, geht er bereits ruhig vorbei.

In seinem neuen Zuhause wäre der Rüde gern der einzige Hund. Zudem sollten sich seine neuen Familienmitglieder gut mit seiner Rasse auskennen und viel Erfahrung besitzen. Taiga sollte die Möglichkeit haben, viel zu lernen und zu trainieren - und natürlich zu kuscheln!

Kinder sollten nicht mit im Haushalt leben. Am wohlsten würde sich der Staffordshire-Mix am Stadtrand fühlen, wo er nicht so vielen anderen Hunden begegnen muss.

Achtung: Da Taiga ein Listenhund ist, muss er Maulkorb und Leine tragen. Außerdem brauchen Berliner eine Vermietergenehmigung.

Würdest Du Taiga (Vermittlungsnummer 23/1659) gern einmal kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 030 76888-264 beim Berliner Tierheim.