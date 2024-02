Terrier entführt! Hundebesitzer ruft Polizei, Tage später schlägt ein Zeuge Alarm

Dort entdeckte der besorgte Besitzer das entnommene Hundehalsband jedoch in einem Mülleimer, während sein Vierbeiner nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt war.

Der Terrier hatte sich demnach zuvor den gesamten Tag auf dem Areal aufgehalten, ehe sein Besitzer das Verschwinden des Hundes am Abend gegen 19 Uhr bemerkte. Sofort ortete der 28-Jährige daraufhin Charlies Halsband, dessen Spur ihn zum Zentralen Omnibusbahnhof in Gütersloh führte.

Wie die Polizei Gütersloh vor wenigen Tagen berichtet hatte, war der Vierbeiner am Dienstag (13. Februar) von einem nicht umzäunten Firmengelände an der Straße "Am Bahnhof" im Gütersloher Stadtteil Rietberg verschwunden.

Die Beamten nahmen den entführten Hund in ihre Obhut und übergaben ihn wenig später seinem rechtmäßigen Besitzer. © Polizei Gütersloh

Nur wenige Tage später ging nämlich der entscheidende Hinweis bei den Beamten ein, wie die Polizei am heutigen Samstag berichtete! Demnach hatte sich ein aufmerksamer Zeuge am Freitagmittag gegen 14 Uhr bei der Leitstelle der Polizei gemeldet und erklärt, dass er Charlie soeben auf der Straße in Gütersloh erkannt habe.

Sofort machten sich die Ordnungshüter daraufhin auf den Weg zum Ort des Geschehens und trafen dort tatsächlich den gesuchten Vierbeiner an, der in Begleitung von zwei Personen war. "Nach Auslesen der Chip-ID vor Ort konnte der Terrier als der vermisste Charlie eindeutig identifiziert werden", schilderte ein Polizeisprecher, woraufhin die Fellnase umgehend in die Obhut der Polizisten genommen wurde.

Diese nahmen die Aussagen der beiden Personen auf und leiteten ein Strafverfahren ein, dessen Ermittlungen zurzeit noch andauern.

Charlie konnte schließlich wohlbehalten in die Hände seines rechtmäßigen Besitzers übergeben werden - und hat seinen Hundekumpels nun eine filmreife Story zu berichten!