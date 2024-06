Toller American Staffordshire Terrier sucht nach Sicherstellung neues Zuhause!

Allerdings ist man sich dort sicher, dass der Rüde eine Wesensprüfung problemlos bestehen wird. In seiner aktuellen Unterkunft zeige er sich jedenfalls bislang von seiner besten Seite. Er bringe einen guten Grundgehorsam mit und Spaziergänge seien in der Regel sehr entspannt verlaufen. Auch lerne er Neues unglaublich schnell und sehr gerne.

Generell sei es wichtig, aufmerksam zu sein, El Patron mit klaren Ansagen zu begegnen und sein Handeln nicht unkommentiert hinzunehmen, sonst mache er gerne mal sein eigenes Ding.

Mit anderen Hunden komme El Patron gut aus, Meinungsverschiedenheiten gehe er am liebsten aus dem Weg. Mit Kindern verträgt er sich allerdings nur bedingt.

Noch zu erwähnen ist, dass der Rüde laut der Webseite des Tierheims leider ein Qualzucht-Merkmal aufweist: Er leidet unter Color Dilution Alopecia (CDA) und damit unter irreversiblem Haarausfall, der nicht zu behandeln ist. Das könne man an seinen nackten Ohren sehen. Auch das Fell an der Rute und an einigen Stellen am Rücken werde langsam lichter.

Wer El Patron jetzt kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Aschaffenburger Tierheim in Verbindung setzen. Das geht telefonisch unter der Telefonnummer 06021/89260 oder über das Kontaktformular.