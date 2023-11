Tierheim bittet neue Besitzer, Husky einen Käfig zu kaufen: Der Grund bricht Usern das Herz

Texas (USA) - Als Janna Parme aus Texas den sechs Jahre alten Husky Milo adoptierte, hatte das Tierheim eine besondere Bitte an sie, die für Außenstehende auf den ersten Blick etwas merkwürdig sein könnte ...

Das Bild von dem Tier in einem Käfig ist für viele Betrachter sicher abschreckend, schließlich sollte Milo nach seiner Adoption nun endlich ohne Gitterstäbe leben können. Doch hinter der Bitte der Einrichtung, die Milo eine Zeit lang gepflegt hat, steckt so viel mehr.

Nachdem klar war, dass Milo bei Janna und ihrem Partner einziehen würde, hatte das Tierheim eine Bitte an das Paar. "Das Tierheim erzählte uns, dass unser Husky Käfige mag, also haben wir ihm einen besorgt", schreibt die Texanerin in einem TikTok-Video , in dem man den Hund in einem Käfig schlummern sieht.

Der sechsjährige Hund kannte zuvor nie das Gefühl, in einem sicheren und liebevollen Zuhause zu leben. "Milo, einst ein wilder und obdachloser Hund aus Texas, hat so viel durchgemacht", schreibt Frauchen Janna auf der Instagram-Seite des Huskys.

Seit vergangenem Jahr lebt der Siberian-Husky-Mix bei der US-Amerikanerin. Sie entdeckte den hübschen Vierbeiner in einem Tierheim und verliebte sich bis über beide Ohren.

Bei Janna und ihrem Partner fand der Vierbeiner endlich ein liebevolles Zuhause. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/milothehuskyrescue

"Wir wussten zunächst nicht, dass es daran lag, dass er nur einsame Nächte kannte", erklärt Besitzerin Janna weiter. "Sein Käfig war ein sicherer Ort."

Der Vierbeiner brauchte also anscheinend den kleinen, geschlossenen Raum um sich herum, um sich wohlzufühlen. Doch bei Janna gibt es einen entscheidenden Unterschied zur Situation im Tierheim:

In ihrem Zuhause steht der Käfig immer offen! Milo hat also immer die Möglichkeit, aus seinem Gehege herauszukommen.

Der Clip, der auf TikTok über 170.000-mal angesehen wurde, berührt viele User-Herzen. Einige berichten auch über ähnliche Erfahrung mit ihren geretteten Hunden.

"Ich habe seit vier Monaten einen Mischlingshund. Sie hat den Tageskäfig verlassen, möchte aber nachts immer noch in ihrem Käfig schlafen. Das ist ihr sicherer Ort, an dem sie tief und fest schlafen kann", so eine Userin.

Ein anderer erzählt: "Die Rettung meines Huskys hat sechs Monate gedauert, bis sie gelernt hat, dass das ganze Haus (abzüglich des Roomba, lol) ein sicherer Ort ist …"

Janna tat also genau das Richtige, indem sie für den Husky-Mix einen Käfig besorgte. So kann der Vierbeiner langsam ankommen und wird sicher bald feststellen, dass er in einer sicheren Umgebung lebt.