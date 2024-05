Junges Schäferhund-Mädchen Fritzi sucht nach Sicherstellung neues Zuhause

Frankfurt am Main - Noch nicht einmal ein halbes Jahr ist Hundemädchen Fritzi alt und schon landete sie im Tierheim. Jetzt soll für sie aber schnell alles gut werden.

Fritzi sucht ein neues Zuhause mit netten Menschen, die ihr das Hunde-ABC beibringen möchten. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Der Schäferhund-Mix kam erst kürzlich wegen einer Sicherstellung ins Tierheim in Frankfurt am Main. Und wie es auf der Webseite heißt, hat Fritzi in ihrem jungen Leben bislang nicht viel gelernt und ist auch noch nicht stubenrein.

Das komplette Hunde-ABC möchte sie deshalb auch möglichst schnell beigebracht bekommen. Im Frankfurter Tierheim geht man aber davon aus, dass die aufgeweckte junge Hündin damit überhaupt keine Probleme haben wird.

Sie liebe es zu lernen, sei neugierig und interessiert. Deshalb empfehlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims den Besuch einer Hundeschule, an dem Fritzi mit Sicherheit viel Spaß haben werde.



Darüber hinaus ist Fritzi eben noch ein Welpe, kuschele sehr gerne und möchte viel spielen und toben. Ihre neuen Menschen sollten also eher aktiv sein und viel mit ihr unternehmen, wie zum Beispiel ausgedehnte Spaziergänge.



Da das Hundemädchen gegenüber Menschen generell sehr freundlich sei, würde das Tierheim sie auch an Hunde-Anfänger abgeben. Hier würden die Mitarbeiter natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.